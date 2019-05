Allarme a Loano, ciclista trovato a terra in stato di incoscienza: trasportato d’urgenza in ospedale

Loano. Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio che, nel primo pomeriggio di oggi, ha portato un ciclista ad essere ricoverato d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure dopo essere stato ritrovato a terra, in stato d’incoscienza, in via Leoncavallo, a Loano.

L’uomo, B.A., classe 1969, originario di Borghetto, è stato soccorso dai volontari della croce rossa di Loano e dagli operatori di Savona Soccorso, che dopo avergli prestato le prime cure sul posto lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso.

Secondo quanto riferito, l’uomo è stato trovato a terra, privo di sensi, ma senza i segni “tipici” di un incidente stradale. Non si esclude, dunque, anche l’ipotesi di un malore improvviso.