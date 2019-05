Alla Luceto Classic vincono Maiello e Serra

Il 1 maggio è stato occasione di riunirsi in quel di Albisola Superiore per la Luceto Classic 2019, evento podistico che si svolgeva su sterrato per un trail di 11 chilometri (con la versione “kids” di soli 3 km). Evento ben riuscito con quasi 300 partecipanti in totale e molto entusiasmo anche da parte dei gruppi di famiglie che hanno deciso di passare così il giorno festivo.

Gran prova di Giovanni Maiello, il vincitore che ferma il tempo sui 44’34” quasi due minuti in meno di Maurizio Basso, secondo classificato, il quale a sua volta mette circa un minuto e mezzo fra sé e il terzo, Alessio Sicco. Meno ampi i distacchi giù dal podio con il quarto posto Achille Faranda che paga 15” dalla zona medaglietta.

Seguono Diego Rubagotti, Giovanni Pesce, Davide Fiorentino e Alessandro Aonzo, tutti racchiusi in circa un minuto complessivo di distacchi. Pietro Camozzi infine è decimo in 51’28”.

Ottima gara di Eleonora Serra che veste i colori dell’Atletica Arcobaleno Savona e si impone al femminile in 55’22” che le vale il 21° tempo generale. Nettamente staccata Dana Santamaria che si ferma a 58’25”, mentre Susanna Scaramucci si conferma donna da podio con l’ultimo tempo globale a restare sotto l’ora. Per lei il 39° posto vale il bronzo.

Buoni piazzamenti anche per Alessia Scotto (50^ complessiva), Carlotta Rei (54^) e Romana Zinola (62^).