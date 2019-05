Albissola Marina. Domenica pomeriggio Albissola Marina si è tinta di colori grazie alla nuova edizione di Fish Art, l’iniziativa organizzata dal Circolo degli Artisti di Albissola Marina.

Presenti alla partenza dell’iniziativa, che ha previsto la decorazione a mano di taglieri in ceramica con soggetti a tema marino, Antonio Licheri, presidente del Circolo degli Artisti, e la vicesindaco Nicoletta Negro, la quale ha voluto personalmente ringraziare tutti coloro che sono intervenuti.

Foto 3 di 7













La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, continua a riscuotere grande successo, al punto che, nonostante la giornata piovigginosa, gli artisti non sono voluti mancare e molte sono le persone che hanno seguito l’evoluzione delle opere che via via prendevano corpo sotto i pennelli degli artefici.

L’evento, iniziato alle 15.30 sotto il porticato del centro storico di Albissola, è stato organizzato a fini di beneficenza: il 9-10-19-20 luglio, infatti, le realizzazioni verranno vendute a Pozzo Garitta e il ricavato devoluto alla Caritas parrocchiale per le famiglie bisognose di Albissola.

Nel complesso, più di 150 persone hanno donato parte del loro tempo e della loro passione a favore dell’evento di solidarietà. Tra i partecipanti, accanto ad artisti e ceramisti famosi, anche persone comuni e bambini.