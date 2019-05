Albissola 2019, Gianluca Nasuti riconfermato sindaco

Albissola Marina. Una sola lista in campo, quella del sindaco uscente Gianluca Nasuti, riconfermato sindaco della località del levabte savonese al termine di questa tornata elettorale. Prima volta nella storia della provincia di Savona che un comune con più di 5000 votanti si trova in una situazione simile, cosa invece molto più comune nei comuni più piccoli.

Nello speciale elettorale si può vedere il dato dell’affluenza e il dettaglio dello spoglio domani a partire dalle 14. “Abbiamo superato il primo scoglio – spiega il neo sindaco – adesso aspettiamo domani quando dovranno essere presenti il 50% + 1 di voti validi per confermare l’elezione”

Ad Albissola Marina è stato raggiunto il quorum necessario per rendere valida la consultazione elettorale: così per Nasuti il via al secondo mandato da primo cittadino.

La lista “Albissola del Fare” è composta da Davide Battaglia, Roberto Bragantini, Luca Bricco, Sandro Ferrando, Laura Forzano, Marta Ghigliazza, Antonella Lodovisi, Nicoletta Negro, Annamaria Pomarici, Enrico Schelotto, Alberto Servetto ed Elisa Tomaghelli.