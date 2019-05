Albisola, Vaccarezza (FI): “Corso Mazzini trasformato in Ztl? Impossibile, solo una ‘sparata’ elettorale”

Albisola Superiore. “Di solito in questo periodo di fanno gli appelli al voto, ma io faccio un appello diverso. Chiedo al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e al prefetto Antonio Cananà di esprimere la loro opinione su un argomento”. E’ questa la richiesta che, a meno di una settimana dal voto di domenica 26 maggio, arriva dal capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Angelo Vaccarezza.

L’argomento in questione è corso Mazzini ad Albisola Superiore: “Durante questa campagna elettorale – ricorda Vaccarezza – alcune liste, alcuni candidati, hanno detto che quella via si può chiudere. Che si può fare di corso Mazzini una Ztl. Che si può limitarne il traffico senza attendere il ribaltamento del casello e il completamento dell’Aurelia Bis. Questo secondo me non è possibile. Ma vorrei sapere anche dal presidente della Provincia e dal prefetto quale sia la loro opinione”.

Secondo Vaccarezza “anche se si è in campagna elettorale non è giusto dire qualsiasi cosa. Bisogna sempre dire la verità e ciò che si può realizzare davvero”.