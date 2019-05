Albisola Superiore, Paolo Forzano scrive a Maurizio Garbarini: “Incontriamoci”

Maurizio,

congratulazioni per la tua elezione a Sindaco dopo una campagna dura ma corretta.

Conosco le tue idee sul girare il casello di Albisola piuttosto che realizzare il casello Albamare, e su questo ho letto che intendi muoverti quanto prima.

Finora ci sono stati col tuo predecessore Orsi strani rapporti: Orsi che inneggiava alla soluzione tecnica giusta Albamare e poi con la Paita sosteneva la tesi di girare il casello di Albisola.

Orsi che diceva che non puo imporre a Savona il casello Albamare ma poi si faceva imporre da Savona di girare il casello di Albisola (PUMT Savona 2010)!

Strani atteggiamenti incongruenti!

Ma al di là del passato, che conta solo come storia, vorrei poter aver con te un incontro ristretto per parlare proprio di questo problema (casello Albamare / casello Albisola girato), delle convenienze per Savona e per Albisola, dei costi.

Io sono convinto che girare il casello di Albisola non convenga ad Albisola, ma non convenga minimamente neppure a Savona, in quanto riverserebbe in corso Ricci tutto il traffico camion e bus per il porto: soluzione assurda!

Mi piacerebbe che tu mi dedicassi un po’ di tempo prima di varare iniziative in materia.

Grazie e

cordiali saluti

Comitato Casello Albamare

il Presidente

Paolo Forzano