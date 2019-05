Albisola superiore. E’ stato inaugurato oggi il nuovo parcheggio di via Buraxe a Luceto, progetto portato avanti dal consigliere comunale di maggioranza Calogero “Massimo” Sprio e realizzato dall’amministrazione comunale di Albisola Superiore.

Il parcheggio è sorto su un terreno prima in visibile stato di abbandono: “Circa due anni fa alcuni cittadini di quella zona – racconta Sprio – mi hanno chiesto di intervenire affinché si trovasse una soluzione ad un problema che si stava trascinando da decenni e cioè la presenza di un terreno in stato di completo abbandono nel centro abitato di Luceto”.

Il terreno, in prossimità delle abitazioni, infatti era caratterizzato da diverse criticità, non solo di tipo estetico (a danno del decoro urbano), ma anche sul piano igienico, in quanto erano stati avvistati anche grossi ratti, e sul profilo della sicurezza: gli alti arbusti avrebbero potuto procurare notevoli danni in caso di incendio.

La conversione dell’area a parcheggio, tuttavia, “è stato un percorso molto faticoso – spiega il consigliere comunale – ma pian piano sono riuscito a reperire, col passa parola, tutti gli eredi dei proprietari iniziali (famiglie Siccardi, Vassallo) e attuali (Riva), distribuiti in vari comuni della provincia e li ho convinti a donare l’area al Comune”.

A seguire, un altro percorso per ottenere le dovute autorizzazioni, ma alla fine il parcheggio è stato realizzato, in un’area strategica, in quanto in quella zona era necessario uno spazio dove posteggiare le auto.

All’inaugurazione, oltre C. Sprio, presenti anche il vicesindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, le autorità cittadine, il parroco don Pometto che ha benedetto il parcheggio e i donatori del terreno Elisabetta e Stefano Riva, che hanno tagliato il nastro.

“Debbo ringraziare – conclude il consigliere comunale – per il prezioso supporto il sindaco Franco Orsi, il vicesindaco Maurizio Garbarini e la maggioranza di cui faccio parte, gli uffici comunali, Albisola Servizi srl e i donatori”.