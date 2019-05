Albisola, sarà abbattuta la palma di via Turati colpito dal punteruolo rosso

Albisola Superiore. Martedì 7 maggio a partire dalle 8 prenderanno il via le operazioni di abbattimento della palma Phoenix canariensis situata in via Turati ad Albisola Superiore, nell’area pedonale adiacente alla residenza protetta comunale, infestata dal punteruolo rosso

Controlli di tipo fitosanitario hanno rivelato che l’esemplare, di circa 20 metri di altezza, presenta tutti i sintomi dell’attacco da parte del parassita: ciò ha già determinato il distacco di porzioni della chioma.

“Tali eventi uniti all’inefficacia di ulteriori interventi per debellare l’insetto – spiegano dal Comune – rappresentano un grave rischio per l’incolumità pubblica e perciò hanno determinato la decisione di procedere all’abbattimento”.

Per consentire l’operazione sarà temporaneamente limitato l’accesso pedonale all’area.