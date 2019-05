Albisola, l’avvocato Ilenia Porro in squadra con Baccino: “Non temo le sfide”

Albisola Superiore. Proveniente da una famiglia albisolese doc, dopo aver vissuto per alcuni anni lontano da Albisola, ha deciso di ritornare a casa e qui mettere su famiglia. Ilenia Porro, 38 anni, avvocato, si è candidata al fianco di Marino Baccino nella lista “Passione in Comune” per mettere al servizio di Albisola la sua esperienza e professionalità e tentare di invertire la rotta presa dall’Amministrazione Comunale in questi ultimi anni.

“Non temo le sfide: sono stata tra le prime laureate in Giurisprudenza in Bocconi quando era conosciuta ancora solo per la facoltà di Economia; sono stata tra le poche del mio corso a studiare diritto europeo all’estero, quando tutti ancora pensavano che Giurisprudenza equivalesse al solo diritto italiano. Non temo le responsabilità: sono stata la prima consigliere donna su delega del Vescovo di Savona ad entrare nel Consiglio di Amministrazione di Opere Sociali di N. S. di Misericordia di Savona. Non temo impegno e fatica: porto avanti il mio studio professionale in autonomia e sono mamma di due splendide gemelle” spiega Ilenia Porro.

“Non mi sono candidata per prestigio personale ma per coerenza, in primis con me stessa.

Come tanti cittadini che ho incontrato in questo periodo, nel corso di questi ultimi anni mi sono spesso lamentata per l’immobilismo di Albisola e ritengo che, avendone l’opportunità e le capacità, sia giusto dare un contributo al cambiamento. Tutti lo vogliono, tanti ci sperano” prosegue l’aspirante consigliere comunale.

“A chi fa intendere che troppa ‘passione’ è sinonimo di scarsa competenza, rivolgo un sorriso e faccio notare che, in realtà, un amministratore, seppur competente, senza la passione non sarà mai un buon amministratore. A chi propone solo ora progetti concreti e fattibili, domando per quale motivo sia stato perso tutto questo tempo. Confido che gli albisolesi si diano da soli questa risposta, che smettano di votare spinti da personalismi, ma scelgano chi ha un unico interesse comune: una nuova visione di Albisola. Perché qui cresceranno i nostri figli ed invecchieranno i nostri genitori, perché qui abbiamo già tutto, si tratta di non abbandonarlo, ma di farlo rivivere” aggiunge Porro che conclude con una citazione di dom Helder Camara: “Se uno sogna da solo, il suo rimane un sogno; se il sogno è fatto insieme ad altri, esso è già l’inizio della realtà”.