Albisola, gli aspiranti candidati Sprio e Scala: “Buona amministrazione parte da presenza sul territorio”

Albisola Superiore. “Siamo orami agli sgoccioli di questa magnifica avventura che ci ha permesso di entrare a far parte della lista civica ‘La nostra città’ con Maurizio Garbarini sindaco, per le elezioni comunali del 26 maggio 2019. Crediamo fortemente in questo progetto e in tutti coloro che ne fanno parte”. A dirlo sono Massimo Sprio e Romina Scala, candidati alla carica di consiglieri comunali.

“Abbiamo deciso di collaborare insieme in primis perché i cittadini hanno la possibilità di esprimere la doppia preferenza uomo /donna, ma anche perché rappresentiamo due diversi bisogni della cittadinanza: da un lato assicurare la continuità per i grandi progetti avviati e valorizzare l’esperienza; dall’altra favorire il necessario rinnovamento su vari piani fra i quali l’incremento nella cura del decoro urbano e del verde pubblico, un maggiore investimento sulla sicurezza, sul recupero e la valorizzazione delle aree dismesse e, non ultimo, intervenire gradualmente sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Queste sono soltanto alcune delle priorità emerse dal confronto con gli albisolesi” proseguono i due candidati della lista civica “La nostra città”.

“In queste settimane di campagna elettorale ci siamo dedicati anima e corpo ai nostri concittadini incontrandoli per strada, nei vari incontri predisposti come lista e soprattutto attraverso un capillare porta a porta; siamo convinti che questa sia la direzione giusta da seguire perché una buona amministrazione parte dall’essere realmente presente sul territorio per raccogliere problematiche ma anche proposte e suggerimenti. Il nostro impegno in caso di elezione sarà quello di portare la voce e le istanze degli albisolesi dentro al palazzo comunale affinché le loro aspettative ove possibile possano trovare forma e concretezza. Per tutti questo vi chiediamo di darci fiducia con il vostro voto accordandoci la vostra preferenza” concludono Sprio e Scala.