Albisola, dal 1 giugno operativo il parcheggio di via Giovanni XXIII

Albisola Superiore. Oreste De Rossi, presidente della Cooperativa Liguria Servizi, comunica che a giorni inizieranno i lavori di bonifica e messa in sicurezza del parcheggio sito in via Giovanni XXIII, per il terzo anno consecutivo. Sarà operativo dal 1 giugno al 31 agosto.

“Ho cercato di dare una risposta concreta alla crescente domanda di parcheggio che Albisola presenta nei mesi estivi – spiega De Rossi – e dall’altra dal poter offrire alcune opportunità lavorative”.

“La capienza di 120/130 posti macchina permette di sottrarle dalle strade, decongestionando, sia pur in parte, la viabilità. Si dà così la possibilità ai cittadini, ai clienti dei bagni, ai turisti, alle agenzie immobiliari, ai commercianti ed a chiunque ne faccia richiesta per accedervi sino ad esaurimento posti” conclude.