Albisola 2019, Orsi replica a Scarone “Malati di ‘annuncite’? Io non sono nemmeno candidato…”

Albisola Superiore. “Nel giorno successivo alla visita del vicepremier Di Maio che annuncia i provvedimenti del Governo per Piaggio e Bombardier (senza neppure dire cosa siano) il candidato 5 Stelle di Albisola si lamenta perché io comunico alla stampa il protocollo d’intesa con Ferrovie per la vendita e valorizzazione dell’ex stazione e piazzale per il quale c’è una delibera di giunta”.

Così il sindaco di Albisola Superiore, Franco Orsi, replica alla candidata sindaco del M5S, Stefania Scarone, che ieri aveva accusato la lista Garbarini di essere “malata di annuncite, un virus strano che ogni giorno li induce a fare un annuncio o ad inaugurare qualcosa”.

Un’accusa che Orsi respinge al mittente anche dal punto di vista politico: “Tra l’altro io non sono candidato – ricorda il primo cittadino uscente – né sono il leader politico di nessun partito o lista che va al voto. Sono solo un convinto sostenitore… sempre più convinto per ciò che mi tocca ascoltare”.