Albisola 2019, Oreste De Rossi: “Questa terra mi ha dato tanto, è tempo di ricambiare”

Albisola Superiore. Difesa della costa in primis, e più in generale lo sviluppo del turismo balneare ma anche la realizzazione del Presepe Degli Abissi. Sono queste le motivazioni che hanno spinto Oreste De Rossi, presidente dell’associaizone Bagni Marini delle Albisola e vice presidente del Consorzio Obiettivo Spiagge, a candidarsi alle elezioni amministrative di Albisola Superiore tra le fila de “La nostra città”, la lista che sostiene la candidatura di Maurizio Garbarini.

“Mi ha chiamato lui – racconta De Rossi – per chiedermi, dopo la mareggiata che a ottobre ha distrutti tanti stabilimenti, di occuparmi di intercettare tutti quei bandi europei che si rivelerebbero preziosi per realizzare opere di difesa della costa. Dopo quanto ho vissuto in prima persona, non. ho potuto dire di no”.

Un progetto specifico, dunque, che però si inserisce in un contesto più ampio: “Vorrei occuparmi di turismo al 100% – spiega – come associazione Bagni Marini abbiamo sempre organizzato eventi a costo zero per l’amministrazione, ora vorrei ampliare l’offerta turistica agganciando anche l’entroterra. Chi me lo fa fare a 72 anni? La voglia di fare qualcosa, ora che ne ho il tempo, per una terra che mi ha dato tanto: ho già iniziato con il Presepe Degli Abissi, che il mese prossimo verrà finalmente messo in acqua cominciando dalla Natività”.