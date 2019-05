Albisola 2019, Oreste De Rossi a fianco di Maurizio Garbarini: “Pronto a ridare forza alla voce del turismo”

Albisola Superiore. Oreste De Rossi, meglio conosciuto da tutti come Tino, si unisce alla lista “La nostra città”, a sostegno del candidato sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini.

Romano di nascita, vive, risiede e lavora da oltre 57 anni ad Albisola. Laureato in scienze biologiche all’Università di Genova, ha conseguito tre abilitazioni all’insegnamento. Dopo anni di incarichi in associazioni, cooperative e consorzi che hanno “un peso importante sul territorio” (presidente dell’Associazione Bagni Marini delle Albisole, Superiore e Mare, presidente della Cooperativa Sociale Liguria Servizi, presidente dell’associazione no profit Presepe degli Abissi Albisola, vice presidente del Consorzio Obiettivo Spiagge), si dice “pronto a dimettermi da tutti gli incarichi che possano presentare incompatibilità con l’impegno politico che voglio perseguire per poter contribuire al miglioramento del mio territorio”.

Spiega De rossi: “Ritengo che persone come me, impegnate nel lavoro e associazionismo, non possono restare alla finestra e guardare e giudicare l’operato altrui, ma debbano mettersi in gioco, impegnandosi per contribuire al cambiamento. Sono un uomo indipendente, non sono iscritto a nessun partito, voglio ridare forza alla voce del turismo, quale economia strategica per il futuro di Albisola. A questo riguardo vorrei ricordare che dopo anni di assenza ho riportato ad Albisola. I fuochi artificiali, i lumini e il carnevale. Ho introdotto eventi quali: Caccia al tesoro, Giochi senza frontiere, tutte manifestazioni che hanno sempre richiamato moltissime persone e a costo zero per l’amministrazione”.

“Albisola, una striscia di terra schiacciata tra il mare e i monti, presenta una potenzialità enorme, un fascino naturale che la rendono unica, il retroterra poi, con i suoi borghi ricchi di storia, cultura e tradizione dovranno essere valorizzati con percorsi naturalistici e sportivi outdoor a piedi e in bicicletta”.

“Per la salvaguardia del territorio e l’ambiente dovrò necessariamente iniziare dalla difesa della costa, in questi ultimi anni sempre più martoriata ed erosa. È urgente intervenire in sua difesa con opere strutturali impegnative, intercettando i finanziamenti europei e/o regionali concessi per questo scopo. Mi adopererò per evitare l’inquinamento del mare da parte delle plastiche e perché il Parco Avventura possa essere realizzato quanto prima”.

“Le potenzialità di Albisola non riguardano solamente la costa, ma prima ancora, la sua tradizione ceramica, conosciuta in tutto il mondo, e che dovrà essere sostenuta e riportata agli antichi splendori. A questo riguardo è con orgoglio che voglio ricordare che sono riuscito a creare un gruppo, molto coeso che ha coinvolto Amministrazioni pubbliche ed Enti, riuscendo a realizzare un sogno: ‘Il presepe degli Abissi’, statue in ceramica a grandezza naturale, che saranno immerse in mare permanentemente. Verrà inaugurato a breve e porterà notorietà e unicità alla nostra comunità”.

“Esperienza, determinazione, concentrazione, capacità di lavorare in gruppo, coraggio e tanta voglia di fare sono le mie caratteristiche. Ho dimostrato che si possono realizzare progetti interessanti per le comunità coinvolgenti ed unico al mondo partendo dal nulla e con costi esigui per il Comune”.