Albisola 2019, Ilenia Porro: “Una Rsa nelle ex scuole di via San Pietro? Non è un sogno ma un progetto concreto”

Albisola Superiore. Mettere al servizio di Albisola la sua esperienza e professionalità e, soprattutto, tentare di invertire la rotta presa dall’amministrazione comunale in questi ultimi anni. Sono queste le motivazioni che hanno spinto Ilenia Porro, 38 anni, avvocato, a candidarsi alle elezioni amministrative di Albisola Superiore nella lista “Passione in Comune”, al fianco di Marino Baccino.

Proveniente da una famiglia albisolese doc, dopo aver vissuto per alcuni anni lontano da Albisola, ha deciso di ritornare a casa e qui mettere su famiglia. “Mi sono candidata perchè ero stufa di vedere Albisola com’è adesso. L’ho riscoperta dopo la nascita delle mie figlie: ho ricominciato a viverla di giorno, in settimana, quando non è ‘imbellettata’ per le feste, e ho scoperto che è impossibile ad esempio andare a piedi da Luceto ad Albisola Capo, è impossibile trovare parchi giochi perchè o sono chiusi o sporchi. Ma non volevo solo lamentarmi, vorrei passare dalle parole ai fatti: credo di avere competenze, capacità e professionalità per farlo”.

“Nel nostro programma – spiega – abbiamo previsto di partire nell’immediato da piccoli interventi per restituire alla città il decoro oggi manca: ovunque ci giriamo ci sono asfalti che mancano e marciapiedi rotti: non è accettabile”. E poi un grande progetto: rendere le ex scuole di via San Pietro una residenza per anziani. “Gli avversari parlano di ‘libro dei sogni’ dando alla parola ‘sogni’ un’accezione negativa: noi diciamo invece che questa è un’idea concreta, dietro cui ci sono studi e contatti con società esperte nel settore secondo le quali è assolutamente fattibile”.