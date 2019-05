Albisola 2019, Calogero Sprio si ricandida con Maurizio Garbarini: “Ecco le mie motivazioni”

Albisola Superiore. Il consigliere comunale uscente di Albisola Superiore, Calogero Sprio detto Massimo, ha deciso di ricandidarsi e illustra così le sue motivazioni: “Mi candido per proseguire e ampliare il lavoro svolto negli ultimi 5 anni; mi sono prefisso degli obiettivi molto ambiziosi che ho realizzato in pieno; nell’ambito dei tanti cambiamenti introdotti nella residenza protetta comunale, della quale mi sono occupato per due anni e mezzo su incarico del sindaco, mi limito a citare l’introduzione di nuove procedure a tutela degli ospiti, degli operatori e dei visitatori come la gestione dei germi multi-resistenti, l’incremento delle attività di animazione e tante altre innovazioni frutto di un continuo ascolto degli ospiti e dei loro familiari”.

“Ho promosso poi l’avvio di molte modifiche strutturali finalizzate a migliorare il comfort e la vivibilità degli spazi: ne sono un esempio l’abbattimento della barriera architettonica presente all’ingresso principale, la realizzazione di un giardino includendo parte dell’adiacente piazza pubblica e l’installazione di un impianto antincendio; interventi realizzati per la quasi totalità attingendo da risorse reperite dal sottoscritto nel territorio (oltre 25.000 euro) con le più svariate raccolte fondi; ciò ha consentito di attuare i cambiamenti attesi ma anche di raccogliere e incrementare una grossa sensibilità dalle varie rappresentanze cittadine”.

“In questi 5 anni mi sono confrontato anche con problematiche che esulavano dalla mia esperienza professionale e che, ciononostante, sono riuscito a ribaltare in termini di opportunità: ad esempio è il caso del terreno che versava da decenni in stato di totale abbandono nel pieno centro abitato di Luceto e che creava problemi di decoro, igiene e sicurezza; in questi giorni, dopo essere riuscito con grandi difficoltà a reperire gli eredi dei vecchi proprietari, a farlo donare al Comune e ad ottenere le dovute autorizzazioni, è stato realizzato un parcheggio pubblico per oltre 20 posti auto di cui quella zona aveva enorme bisogno”.

“Possiedo una laurea triennale in infermieristica e un master universitario in ‘Management infermieristico per le funzioni di coordinamento’ conseguito con votazione 28/30 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Torino. Lavoro da 25 anni per il dipartimento di salute mentale e dipendenze dell’Asl 2 Savonese. Attualmente coordino il personale di assistenza dei centri di salute mentale, delle strutture residenziali e dei centri diurni della zona Levante della provincia di Savona; questo mi porta a confrontarmi ogni giorno da un lato con bisogni di assistenza molto articolati e complessi e con la necessità di contribuire alla realizzazione di importanti progetti e riorganizzazioni del lavoro; dall’altra con la necessità di affinare le mie capacità di mediazione per accrescere la motivazione degli operatori affinché ognuno sia parte attiva e propositiva all’interno delle equipe”.

“Da oltre 10 anni sono segretario dell’associazione di promozione sociale Judax Agorà del quartiere Fornaci di Savona; essa, frutto di un mio progetto arricchito dal contributo di altre persone, consente di integrare utenti psichici con bambini, genitori e altri comuni cittadini; attraverso l’organizzazione di iniziative ricreative, sociali, sportive e culturali l’associazione si propone di prevenire il disagio giovanile, di ridurre il pregiudizio nei confronti delle persone affette da un disagio psichico e di offrire delle reali occasioni di inclusione sociale ai tanti utenti del mio dipartimento che si sono associati”.

“Sono nato e ho sempre vissuto ad Albisola dove ho costruito la mia famiglia; sostengo la candidatura a sindaco di Maurizio Garbarini perché credo che insieme alla nuova squadra che ha costruito sarà la persona più adatta per pensare al futuro di Albisola, dalle necessità legate al quotidiano fino ad arrivare ai progetti più importanti. Credo che i cittadini, in occasione delle votazioni del 26 maggio, farebbero bene ad accordarmi la loro preferenza non solo per le diverse competenze che ho maturato in tanti anni nei vari contesti ma soprattutto per la forza di volontà, la tenacia e lo spirito di sacrificio che mi caratterizzano e che mi consentono di portare sempre a termine gli obiettivi che mi prefiggo e gli impegni che mi assumo”.