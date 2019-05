Albenga, video in lingua ligure di Calleri per San Isidoro: “Tutelare le nostre tradizioni”

Albenga. In occasione della festa di San Isidoro, santo protettore dei contadini, Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga con il sostegno delle liste Lega, lista civica Calleri Sindaco e AlbengaVince, ha pubblicato sui suoi profili social un video messaggio in dialetto, per riaffermare la tutela delle tradizioni del territorio.

“Oggi ad Albenga si festeggia San Isidoro, santo patrono dei contadini – afferma Gerolamo Calleri nel suo messaggio in lingua ligure (sottotitolato in italiano) – Una festa importante perché parla del nostro territorio. È fondamentale celebrare e mantenere vive le tradizioni della nostra terra, compreso il dialetto, la lingua dei nostri genitori e dei nostri nonni”.

“Nell’ottica della sinergia tra agricoltura e turismo per il rilancio dell’economia del territorio, va promosso il valore della piana di Albenga, tutelando la forte identità agricola del comprensorio e valorizzando le produzioni di pregio”, aggiunge il candidato sindaco Gerolamo Calleri.