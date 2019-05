Albenga, vandali in azione in viale Martiri: infranta con un masso una vetrina della FT Communication 

Albenga. Vandali in azione nella notte in via Martiri della Libertà, ad Albenga. A finire nel mirino è stato il negozio Ft Communication, situato nei pressi dell’incrocio con piazza del Popolo, e già preso di mira dai ladri in due occasioni lo scorso anno, a pochi giorni di distanza l’una dall’altra.

I vandali, nella notte, hanno infranto con un grosso masso una delle vetrine esterne del negozio per poi darsi alla fuga. Nessun segno di possibili tentativi di effrazione, ma comunque un danno economicamente consistente trattandosi di un vetro piuttosto costoso.

“Si tratta di una bacheca che usiamo solo per la pubblicità e nulla è stato rubato questa volta. Ma si tratta comunque di un danno economicamente rilevante con cui fare i conti”, l’amaro commento dei titolari.

I proprietari che si sono accorti questa mattina dell’accaduto hanno denunciato il fatto ai carabinieri, che si sono recati sul posto e hanno svolto i rilievi del caso.