Albenga. “Sono terminati i lavori di via al Piemonte ad Albenga, un intervento particolarmente richiesto da tutti i cittadini, sia quelli delle frazioni che quelli del centro”.

Afferma il candidato sindaco Riccardo Tomatis: “I lavori sono stati realizzati a tempo di record per creare meno disagi alla circolazione stradale”.

Spiega Tomatis: “Questo intervento era tra i più attesi e richiesti non solo dai residenti delle frazioni, ma anche da quelli del centro, via al Piemonte, infatti, è una delle strade più trafficate non solo da chi si dirige verso le frazioni di Leca e Bastia, ma anche da chi deve andare ad imboccare l’autostrada o frequenta questa che è una zona della città particolarmente ricca di attività commerciali”.

“L’intervento si è reso necessario perché, soprattutto la carreggiata a salire, era ammalorata al punto da essere diventata pericolosa in particolare per chi la percorreva in scooter e bicicletta. – conclude il candidato sindaco Riccardo Tomatis – Il nostro obiettivo è quello di continuare a porre particolare attenzione alle tematiche legate agli interventi pubblici e alla sicurezza stradale”.