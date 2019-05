Albenga, Tomatis: “Molti hanno votato centrodestra alle europee, ma non Calleri alle amministrative”

Albenga. “La coalizione a sostegno di Calleri alle comunali ha ottenuto 5772 voti. Rispetto alle europee il calcolo è presto fatto: 2085 persone in quella scheda elettorale hanno scelto il centrodestra, alle comunali hanno votato altri candidati”.

È questa la chiave di lettura del voto delle amministrative 2019 ad Albenga fornita dal candidato sindaco del centrosinistra Riccardo Tomatis, che ha proseguito: “L’aspetto importante di questa tornata elettorale, che ha visto votare per le europee e le amministrative insieme, è che molti di coloro che hanno votato Lega o centrodestra per le europee hanno scelto di non votare Calleri perché evidentemente non lo ritengono un candidato rappresentativo”.

“La mia candidatura è una candidatura trasversale ed essere stato scelto (di fatto) anche da persone di centrodestra, significa che si è scelto di votare per l’esperienza, la serietà, la competenza e la preparazione. Molti cittadini credo abbiano apprezzato il lavoro fatto in questi anni e questo ci riempie di orgoglio”.

“Voglio ringraziare tutti gli elettori per la fiducia che ci hanno accordato. Ora dobbiamo impegnarci ancora di più per fare capire che scegliere noi vuol dire fare la scelta gusta per Albenga. Noi continueremo a lavorare per fare il bene di tutti i cittadini e della nostra splendida città”, ha concluso.