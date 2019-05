Albenga, sopralluogo di Vaccarezza, Isella e Ciangherotti a Campochiesa: “Eliminare il semaforo e creare una rotatoria”

Albenga. Sopralluogo degli assessori provinciali Luana Isella, che ha la delega ai lavori pubblici, ed Eraldo Ciangherotti, a Campochiesa di Albenga, assieme al consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Vista la situazione di pericolo segnalata più volte da residenti, si è deciso di intervenire per eliminare il semaforo e creare una rotatoria” annunciano gli esponenti di Forza Italia.

“In questo modo si renderà più fluido il traffico veicolare in arrivo da Ceriale e da Cisano, più veloce lo smaltimento di quello proveniente dalle Rapalline, ma soprattutto si metterà fine alle gare di velocità clandestine che da tempo vengono denunciate dagli abitanti della zona. In questo modo pensiamo di risolvere, in un momento difficile per le finanze pubbliche, un problema annoso e che da troppo tempo aspettava risposte”.

“Il nostro impegno è quello di reperire velocemente le risorse necessarie e dare ai cittadini una risposta da tempo attesa”.

“Con Albengavince, risolveremo un altro problema viario della piana albenganese. La Provincia di Savona, infatti, sta reperendo le risorse economiche per finanziare la realizzazione di una rotatoria a Campochiesa, al bivio tra la Strada Provinciale 3, via Cavour a Campochiesa e la Strada Provinciale 39 delle Rapalline, all’altezza dell’attuale semaforo” aggiunge Eraldo Ciangherotti.

“Di fatto, intendiamo raccogliere la protesta di molti residenti che segnalano, da tempo, il disagio di quell’incrocio e abbiamo così deciso di procedere per eliminare il semaforo e creare una rotatoria”.

“La sistemazione viabilistica di questo incrocio, dove servono maggiore sicurezza e fluidità del traffico, garantirà ai residenti di Campochiesa una migliore mobilità, sicurezza e vivibilità della frazione. Ecco perchè questa mattina, con il consigliere comunale Ginetta Perrone, siamo andati nelle famiglie della frazione per spiegare questa iniziativa. Un progetto che pone al centro le vere esigenze quotidiane della cittadinanza e con Gero Calleri Sindaco e il gruppo Albengavince lo realizzeremo nel più breve tempo possibile” conclude l’esponente forzista.