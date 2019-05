Albenga. Le previsioni della vigilia ad Albenga sembrano trovare conferme nella concretezza delle urne: la strada appare spianata per il ballottaggio (in programma il 9 giugno) tra il candidato sindaco del centrodestra Gerolamo Calleri e del centrosinistra Riccardo Tomatis.

Al momento sono state scrutinate (per alcune i risultati sono ancora in bilico, in attesa di schede bianche e nulle) 13 sezioni su 22 e in queste Calleri appare in vantaggio su ben 9 (con oltre 2.500 preferenze), seppur con numeri molto risicati (Tomatis appare oltre le 2.400).

Foto 2 di 2



A meno di clamorosi ribaltoni nelle restanti sezioni, dunque, si va verso il ballottaggio, con il candidato civico Diego Distilo che stando ai numeri attuali (oltre 600 preferenze) potrebbe davvero giocare il ruolo di “ago della bilancia” (in attesa di capire per chi). Staccati al momento i 5Stelle di Icardo, che si attestano comunque oltre le 300 preferenze.

Riccardo Tomatis commenta: “Rispetto ai risultati di ieri, le Europee, abbiamo ‘recuperato’ e possiamo considerarlo un risultato certamente positivo. Le cose stanno andando bene e il ballottaggio appare sicuro. Siamo leggermente sotto, ma mancano ancora alcuni seggi”.

Calleri aggiunge: “Le aspettative sono state confermate con un ballottaggio che appare evidente. Europee e comunali sono due pianeti diversi, oggi siamo ripartiti da zero e lo abbiamo fatto bene con un ottimo risultato. Attendiamo i definitivi”.