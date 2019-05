Albenga, sabato 4 maggio l’incontro pubblico su “Agricoltura: opportunità dall’Europa”

Albenga. E’ “Agricoltura: opportunità dall’Europa” il titolo dell’incontro pubblico organizzato dalla Lega in programma sabato 4 maggio alle 18.30 all’auditorium San Carlo di via Roma ad Albenga.

Un’occasione per approfondire tematiche di interesse per il territorio e argomenti di attualità quali Pac, Psr e altre opportunità per il mondo dell’agricoltura.

Interverranno Gerolamo Calleri, candidato sindaco di Albenga; l’onorevole Lorenzo Viviani, deputato Lega e capogruppo Lega nella commissione agricoltura e pesca della Camera dei Deputati; Stefano Mai, assessore all’agricoltura della Regione Liguria; Filippo Pozzi dello staff Lega del gruppo Enf al Parlamento Europeo; Cristina Porro, candidata della Lega alle elezioni europee; Marco Campomenosi, candidato Lega alle elezioni europee.