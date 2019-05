Albenga, rissa sul lungomare e spunta un taglierino: due persone denunciate dalla Polizia

Albenga. Rissa, nella serata di ieri (30 maggio), sul Lungomare Doria di Albenga, Protagoniste 6-7 persone, interrotte, però, fortunatamente, dall’intervento degli agenti della Polizia di Stato.

Una volante di passaggio ha visto il trambusto ed è intervenuta. Alla vista degli agenti la maggior parte dei protagonisti sono riusciti a fuggire, tranne due, che, feriti, sono stati fermati e identificati.

Si tratta di un italiano residente a Borghetto Santo Spirito e di un marocchino residente ad Albenga, che hanno riportato escoriazioni e contusioni (uno dei due aveva anche un occhio tumefatto) e un taglio al braccio.

Entrambi sono stati scortati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e, dopo le cure del caso, sono stati denunciati per rissa (il nordafricano, trovato in possesso di un taglierino, anche per porto abusivo di oggetti atti a offendere).

Nel frattempo, proseguono le indagini degli agenti della Polizia di Stato che, anche attraverso alcune testimonianze, stanno cercando di risalire all’identità di tutte le persone coinvolte.