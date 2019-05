Albenga, Riccardo Tomatis chiude la campagna elettorale in piazza del Popolo

Albenga. Domani sera, venerdì 24 maggio alle 18,30, appuntamento in piazza del Popolo ad Albenga per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Riccardo Tomatis.

“Sarà l’occasione per incontrare i candidati, parlare dei progetti e del programma, ma soprattutto per passare una serata in allegria con musica dal vivo e divertimento”, ha dichiarato il candidato sindaco.

“Abbiamo pensato ad serata all’insegna della condivisione nella quale non mancheranno i ringraziamenti doverosi a chi mi ha sostenuto, ai candidati in squadra con me e soprattutto a tutti i cittadini di Albenga che vorranno partecipare.

“Un momento anche di divertimento e spensieratezza nell’ultimo giorno utile per continuare questa campagna elettorale che abbiamo vissuto con grande entusiasmo cercando di evitare le polemiche sterili e gli attacchi fuori luogo. Domenica 26 maggio tutti i cittadini saranno chiamati a scegliere il futuro della nostra bellissima città e se è vero che in questi 5 anni di amministrazione abbiamo fatto tanto, tanto è ancora da fare. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti per continuare a fare tanto per Albenga”, ha concluso.