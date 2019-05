Albenga, restyling totale e nuove migliorie: sono partiti i lavori  sul “Ponte Rosso”

Albenga. Ripristino dei giunti di dilatazione, manutenzione straordinaria delle spalle, ripristino dei marciapiedi e dei due tratti di pista ciclabile, serraggio bulloni, manutenzione aggancio funi e verniciatura totale.

Sono questi gli ingredienti che porteranno ad un restyling totale, senza lesinare su nuove migliorie, del Ponte Rosso, diventato a tutti gli effetti uno dei simboli della città delle torri.

Gli interventi sono iniziati e a dirigere i lavori, che avranno una durata di 90 giorni circa (costo con il ribasso d’asta, circa 140mila euro), è l’ingegnere Luca Romano di Albenga, che aveva progettato il ponte stesso.

Nessun pericolo imminente per la cittadinanza in relazione allo stato della struttura, ma alcune problematiche, seppur “piccole”, ci sono e sono aumentate, come logico aspettarsi, con il tempo. Il Comune, dunque, complici anche i tragici fatti del ponte Morandi a Genova, si era avvalso di un consulente per valutare lo stato di conservazione e di sicurezza del ponte e ora ha dato il via libera ai lavori.