Albenga, Pietro Calcagno: “Vinto con merito, siamo entrati in campo con la giusta mentalità”

Albenga. L’Albenga parte con il piede giusto vincendo (2-0, Calcagno, Praino) la gara di andata play off, ai danni della Sammargheritese.

“Abbiamo giocato molto bene, soprattutto nel primo tempo, entrando in campo con lo spirito giusto e la voglia di vincere – afferma Pietro Calcagno – dopo aver sfiorato il vantaggio con Mela, la cui conclusione si è stampata sul palo, siamo riusciti ad andare in goal in due occasioni”.

“Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati, riuscendo a mantenere il risultato. Siamo felici, ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché abbiamo portato a casa solo il primo round – conclude Calcagno – e il traguardo è ancora tutto da conquistare”.