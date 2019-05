Albenga. Una maratona lunga mesi e condita di incontri, dal centro alle frazioni, e che si è conclusa questa sera, in una gremita piazza del Popolo ad Albenga.

Si tratta della campagna elettorale del candidato sindaco Riccardo Tomatis, che ha vissuto questa sera il suo momento conclusivo, in attesa del voto di domenica 26 maggio.

Oltre al candidato sindaco, che ha tenuto un discorso accorato di fronte a decine di presenti, introdotto dall’attuale sindaco e candidato consigliere Giorgio Cangiano, c’erano anche gli altri candidati, facenti parte delle tre liste a suo sostegno: “Con Albenga”, “Insieme per il Futuro” e “Progetto Comune”.

“Una sensazione bellissima essere qui in mezzo alla gente. Ho accettato la sfida di fare un comizio conclusivo in piazza come si faceva una volta. È un modo per comunicare a tutta la città il mio entusiasmo e la mia voglia di continuare questo percorso che ha cambiato in positivo il senso delle cose ad Albenga. È importante che le persone capiscano che non si puó interrompere questa onda positiva”, ha dichiarato Tomatis.