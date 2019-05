Albenga, manifesti strappati e scritte offensive contro Calleri e Salvini. Il candidato sindaco: “Gesti inaccettabili”

Albenga. Manifesti elettorali strappati dalle plance e scritte offensive contro Matteo Salvini. È accaduto questa notte ad Albenga, nella frazione di Campochiesa, dove i manifesti del candidato sindaco Gerolamo Calleri sono stati divelti dalle plance elettorali e presi di mira da vandali, con scritte offensive contro il ministro dell’Interno.

“Nella sana competizione democratica non c’è spazio per queste cose. Sì al confronto e al dialogo con chi la pensa diversamente, no agli insulti e agli atti vandalici”, ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra ingauno.

“Condanno senza se e senza ma questi gesti inaccettabili e confido che le autorità riescano a identificare e punire gli autori di queste azioni: se pensano di fermarci, si sbagliano di grosso”, ha concluso.