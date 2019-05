Albenga, l’idea di Calleri: “Anche Albenga avrà un Assessorato alla Sicurezza”

Albenga. “La sicurezza rappresenta per noi una priorità, e tra le proposte inserite nel programma elettorale condiviso dalle liste Lega, Albenga Vince e lista civica Calleri Sindaco c’è anche l’istituzione di un nuovo Assessorato alla Sicurezza, una figura già presente in numerose altre città, anche nella stessa provincia di Savona, e stranamente non ad Albenga”. A dirlo è il candidato sindaco di Albenga Gerolamo Calleri.

“L’assessorato alla sicurezza unirà tutte le deleghe relative all’ordine pubblico, Polizia Locale, città sicura, istituzioni competenti sul territorio, ma anche decoro. Massimo impegno per una sempre più efficace sinergia con forze dell’ordine e di polizia, un coordinamento costante con le autorità competenti, nonché una collaborazione continua e diretta con il Ministero dell’Interno, da concretizzarsi in primo luogo con la piena applicazione del cosiddetto Decreto Salvini che offre più poteri a sindaci e amministratori locali per il monitoraggio e il controllo delle proprie città, per il contrasto a ogni forma di illegalità” prosegue il candidato sindaco del centrodestra.

“Il primo punto del nostro programma elettorale è la tolleranza zero verso chi delinque: chi sceglie Albenga per violare le regole e infrangere la legge non sarà mai il benvenuto” conclude Calleri.