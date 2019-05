Albenga, l’assessore Vespo risponde a Ciangherotti: “Scuole e manutenzione nostra priorità”

Albenga. “C’è sempre stata attenzione da parte della nostra amministrazione verso le scuole e la loro manutenzione. Se sono emerse criticità nell’asilo nido “Di Ferro” sarà nostra cura risolverle”. Così l’assessore alle politiche sociali del Comune di Albenga Simona Vespo risponde alle parole di Eraldo Cinagherotti.

“Stiamo parlando di un asilo che ha ricevuto nel 2018 la conferma dell’accreditamento da parte della regione per la realizzazione di tutti gli obiettivi rispettando le indicazioni regionali”.

“Sono stati fatti interventi di restyling con murales nella facciata e posizionato due nuovi prati sintetici, uno spazio per le attività all’aria aperta dei bimbi. Le forti piogge possono aver provocato infiltrazioni e il problema sarà risolto nella nostra prossima amministrazione, così come i bagni. Ricordo che abbiamo eseguito interventi importanti nei servizi igienici di via degli Orti e lo faremo anche per gli asili nido quando torneremo al governo della città” conclude l’assessore Vespo.