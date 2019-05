Albenga, la precisazione di Anffas: “Non appoggiamo Calleri o altri candidati, siamo apolitici”

Albenga. “Anffas è un’associazione di famiglie e, per statuto nazionale, è e deve rimanere apolitica”. Lo dichiara con forza il presidente di Anffas Albenga, Luca Ansaldo, a poche ore da una polemica divampata sui social a causa di un post di un candidato di “Albenga Vince”, Nicola Podio.

Galeotto un messaggio nel quale Podio, raccontando di un “pomeriggio speciale con i genitori dei ragazzi ospiti dell’Anffas per presentare il progetto della nuova struttura in centro città”, concludeva con due hashtag: il classico “iostocongero” (riferito al candidato sindaco Gero Calleri) e un ambiguo “#connoivinceanffas”. Una sorta di slogan che, però, ha irritato e non poco i vertici locali di un’associazione che ovviamente non vuole avere colore politico.

Da qui la precisazione di Ansaldo per evitare equivoci su un eventuale appoggio a Calleri da parte di Anffas. “Diverso invece il discorso delle famiglie che singolarmente hanno il diritto di appoggiare in piena libertà qualsiasi candidato politico e votare per qualsiasi partito” specifica poi il presidente.

“Anffas oggi gestisce in via sussidiaria un servizio pubblico ed indipendentemente dagli esiti della campagna elettorale dovrà continuare a farlo secondo la mission e la vision dell’associazione – spiega Ansaldo – Spero vivamente che tale mission possa essere sposata da chiunque andrà al governo della città di Albenga. Il problema della disabilità è sì un problema politico ma apartitico, senza bandiere. Ringrazio tutti coloro che si impegneranno affinché i diritti dei soggetti più fragili siano sempre garantiti”.