Albenga, la Lega chiude con il botto: gazebo in tutta la città per Calleri sindaco

Albenga. La Lega scende in piazza a sostegno di Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio, con gazebo per tutta la città. Per la prima volta nella storia di Albenga, una “maxi gazebata” targata Lega, per promuovere il partito e le proposte del programma elettorale di Calleri sindaco per cambiare la città.

Una “invasione” pacifica, alla quale prenderanno parte, oltre ai tanti militanti e sostenitori del Carroccio ingauno, guidati dal segretario Cristina Porro, anche tanti leghisti provenienti da tutta la provincia di Savona, che manifesteranno così il proprio sostegno alla Lega Albenga e a Gerolamo Calleri.

La maxi gazebata avrà luogo dalle 10.00 alle 18.00 con presidi e banchetti posizionati in piazza IV novembre; piazza del Popolo; viale Martiri della Libertà; piazza Marconi; lungomare Cristoforo Colombo; viale Pontelungo; porta Torlaro; Vadino; Leca d’Albenga; Bastia; San Giorgio.

“Gero Calleri è la persona giusta per cambiare Albenga. Con questa iniziativa, la Lega conferma ancora una volta la propria attenzione per il territorio ingauno, dimostrata dalle tantissime iniziative organizzate ad Albenga, compresa la visita del segretario Matteo Salvini: massimo impegno per sostenere il candidato sindaco e la lista Lega, per garantire ad Albenga e ai suoi cittadini le risposte concrete e di buonsenso che non hanno avuto in questi ultimi anni”, dichiara il segretario provinciale Roberto Sasso del Verme.