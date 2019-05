Albenga, la corte di Palazzo Oddo sarà dedicata a Vittorio Fiori

Albenga. Alla Fondazione Gian Maria Oddi, la giornata di domenica 19 maggio sarà dedicata ad una iniziativa particolarmente importante: la cerimonia di dedica della corte di Palazzo Oddo ad un artista ingauno che certamente non ha bisogno di presentazioni: si tratta infatti di Vittorio Fiori. Nato (Albenga, 1904) formato, attivo in questo lembo di Liguria di Ponente, e premuroso amante della sua terra, la sua carriera ha spaziato dal restauro alla pittura passando per la fotografia e la pubblicità, lasciando dietro di sé una collezione di opere davvero importante, diario vivo di un’epoca ormai passata, e che è stata esposta a Palazzo Oddo, ricevendo grande ed unanime consenso, nel 2014.

Ora la Famiglia, stimolata da alcuni intellettuali locali, ha lanciato la giusta proposta e la Fondazione, nella persona del suo presidente avv. Colonna, ben volentieri ha accettato l’ invito: quella di dedicare la corte di Palazzo Oddo proprio a Vittorio Fiori, e che da domenica 19 si chiamerà, appunto, “Corte Fiori”.

“Siamo sicuri che se Vittorio Fiori fosse ancora tra noi gradirebbe che la memoria del suo nome fosse tramandata in questo giardino segreto, custode di meditazioni e chissà, forse testimone silenzioso di furtivi amori, nei suoi lunghi anni…” commenta l’avvocato Colonna.

“Riteniamo sia giusto che la Fondazione, deputata dal Comune e dalla Cittadinanza a custodire e diffondere la Cultura in ogni sua forma, oggi si occupi della Cultura della Memoria, di uno dei suoi cittadini più illustri; attribuire un nome significa anche formulare un augurio e delineare un destino e l’amabilità del caso (per citare U. Eco) ha fatto si che l’illustre cognome ben si coniugasse con l’auspicio. Ringrazio di vero cuore la famiglia Fiori per il dono che ci ha voluto fare, ed aggiungo che vi aspettiamo tutti per ripercorrere insieme (lo faranno Jerry Delfino e Mario Moscardini) la storia di un personaggio che ha rappresentato e rappresenta una delle eccellenze ingaune” conclude l’avvocato Colonna.