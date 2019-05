Albenga. “Accettiamo la critica, anche accesa, purché costruttiva. Gli insulti no, mai. Diciamo no a chi diffonde odio. Si può non essere d’accordo, ma offendere è sempre sbagliato. Esprimo solidarietà a Giovanni Mela e mi aspetto che lo facciano tutte le forze politiche”.

Così Gerolamo Calleri, candidato sindaco del centrodestra ad Albenga, è intervenuto in merito agli insulti comparsi online e ad alcune frasi intimidatorie indirizzate a Giovanni Mela, candidato consigliere comunale nella lista Lega.

Foto 3 di 4







Il candidato sindaco ha anche diffuso alcune foto dove si vedono i post incriminati.