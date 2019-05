Albenga. Nell’ambito di una delle giornate di lezione di educazione stradale svolta dal personale della polizia locale, Gianluca Dagnino e la collega Barbara dell’Olio, con una quinta classe elementare, alla presenza del sindaco Giorgio Cangiano, del consigliere delegato alle scuole Maurizio Arnaldi e del consigliere con delega alla polizia locale Manlio Boscaglia, è stato inaugurato questa mattina il “Vintage Museo del Casco”, in zona Polo90.

“La sicurezza è fondamentale e il casco è parte essenziale della sicurezza ed è appassionante conoscerne la storia visitando un museo unico al mondo”, hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento.

di 27 Galleria fotografica Albenga, inaugurato il “Vintage Museum del Casco”









Nella vasta area che lo ospita, il Comune di Albenga con la polizia municipale organizza corsi e una scuola di educazione stradale rivolta agli studenti e a disposizione di tutte le scuole di Albenga che rappresenta un momento formativo per i ragazzi che apprendono nelle lezioni teoria, pratica, segnaletica e tutte le regole per guidare in piena sicurezza.

“In una recente visita, un tecnico internazionale ha definito la pista di go-kart una tra le migliori del mondo. L’educazione stradale e l’esposizione di caschi è un’ idea nata anche per veicolare il messaggio di quanto la sicurezza sia fondamentale”, hanno concluso gli organizzatori.

Nel museo sono esposti caschi in legno, in cuoio e in plastica fino ai più recenti ad alta tecnologia per le gare di Formula 1, tute da motociclista d’epoca e attrezzature legate al mondo di auto da corsa e moto.