Albenga, inaugurata la nuova sede dell’Agenzia Inps in regione Bagnoli

Albenga. E’ stata inaugurata oggi, alla presenza del sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, del direttore regionale dell’Inps Paolo Sardi, del direttore provinciale Inps di Savona Roberta Ricchetti, la nuova sede dell’Agenzia Inps di Albenga.

La nuova sede dell’agenzia, in regione Bagnoli 39, è stata messa a disposizione dal Comune di Albenga, ad affitto agevolato, in condivisione con il Centro per l’Impiego, è facilmente accessibile ai cittadini che avranno così a disposizione nello stesso immobile sia i servizi Inps che quelli erogati dal Centro per l’impiego.

Gli uffici e gli sportelli dell’agenzia Inps saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 12.30, il venerdì esclusivamente su appuntamento.

“Quella precedente era una struttura che doveva essere chiusa. Ma quella di Albenga è una delle sedi Inps più produttive della Liguria ed una delle più importanti del territorio. Scongiurata la chiusura con questo accordo con il Comune, che ci ha concesso gli spazi per la sede”, ha dichiarato nell’occasione Sardi.