Albenga. Decine di persone hanno preso parte questo pomeriggio, al Café La Belle Epoque di piazza San Michele ad Albenga, alla presentazione dei candidati della lista Lega a sostegno della candidatura a sindaco di Gerolamo Calleri.

Tra gli altri, erano presenti l’onorevole Giancarlo Giorgetti, deputato della Lega e sottosegretario alla presidenza del Consiglio; l’onorevole Edoardo Rixi, vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti e segretario della Lega della Liguria; i candidati liguri della Lega alle elezioni europee Cristina Porro e Marco Campomenosi; il vicepresidente della Regione Sonia Viale e l’assessore regionale Stefano Mai; il segretario provinciale della Lega Roberto Sasso Del Verme.

“Se ti candidi devi ascoltare i tuoi cittadini e per farlo devi amare la città. Ad Albenga ci sono nato e cresciuto, l’ho vissuta in tutti i suoi aspetti e ne sono innamorato. Albenga ha un’agricoltura riconosciuta per qualità in tutta Europa, ma ha anche un centro storico da valorizzare, spiagge da migliorare. Abbiamo un’arte e una storia uniche, che nessuno ci può portare via”, ha affermato Calleri.

Ecco i componenti della lista: Cristina Porro, 47 anni, avvocato; Davide Bertoglio, 37 anni, medico; Roberto Bianchi, 58 anni, floricoltore; Ilaria Crevani, 39 anni, massoterapista/chinesiologa; Flavio De Palo, 57 anni, geometra; Roberto Ferrari, 60 anni, imprenditore; Vanessa Giunta, 29 anni, commerciante; Elena Grottini, 50 anni, cuoca; Giovanni Mela, 33 anni, imprenditore-calciatore; Gianni Panizza, 52 anni, imprenditore agricolo biologo; Domenico Pizzo, 68 anni, pensionato; Sergio Savorè, 70 anni, pensionato; Roberto Tomatis, 48 anni, imprenditore; Alessandro Valeria, 37 anni, consulente finanziario; Hingria Marika Vazio, 32 anni, agente immobiliare; Alessandra Zunino detta “Zunino Segre”, 62 anni, albergatore.

Al termine della presentazione, i presenti si sono “spostati” presso il Battistero di Albenga per una visita guidata alla scoperta di una delle bellezze storiche che contraddistingue la città delle torri.