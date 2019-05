Albenga, il centrodestra cala il jolly: arriva Matteo Salvini 

Albenga. “Calleri chiama e Salvini risponde”. Lo aveva annunciato sul palco del teatro Ambra di Albenga, nell’ambito del confronto tra candidati sindaco organizzato da IVG.it, e il candidato del centrodestra è stato evidentemente“di parola”.

Sabato 11 maggio, infatti, il ministro dell’Interno e leader nazionale della Lega Matteo Salvini sarà ad Albenga, sua unica tappa del ponente savonese, per sostenere i candidati sindaco della Lega (ad Albenga ci sarà anche il candidato di Pietra Ligure e onorevole Sara Foscolo) e non solo.

All’evento, infatti, saranno presenti anche i due candidati liguri della Lega alle elezioni europee 2019, l’albenganese Cristina Porro e il genovese Marco Campomenosi, per anni braccio destro dello stesso Salvini a Bruxelles.

Salvo imprevisti dell’ultimo minuto (dovuti alla fitta agenda in continua evoluzione del ministro), Salvini terrà un comizio in piazza del Popolo, ad Albenga, con inizio previsto intorno alle 21. Saranno presenti, tra gli altri, anche i senatori leghisti Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone e il segretario provinciale della Lega Roberto Sasso Del Verme.

La curiosità risiede nel fatto che, proprio in piazza del Popolo, si tenne anche, nel 2010, il comizio dell’allora leader della Lega Umberto Bossi a sostegno dell’indimenticata Rosy Guarnieri, che poi trionfò nella tornata elettorale diventando il primo sindaco donna e della Lega della storia di Albenga. Anche lo stesso Salvini è già stato più volte in visita nella città delle torri, l’ultima lo scorso anno in occasione delle elezioni politiche.