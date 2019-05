Albenga, il candidato sindaco Gerolamo Calleri chiude la campagna elettorale all’Essaouira

Albenga. Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga sostenuto dalle liste “Lega”, lista civica “Calleri Sindaco” e “Albenga Vince” alle elezioni comunali di Albenga del prossimo 26 maggio, ha scelto l’Essaouira per la chiusura della sua campagna elettorale.

Appuntamento domani sera, venerdì 24 maggio, alle 21.30, nel noto locale sul mare in via Michelangelo Buonarroti. Oltre al candidato sindaco, saranno presenti i componenti delle liste in suo sostegno e tanti ospiti illustri.

“Sarà una festa per celebrare la grande voglia di cambiamento della città di Albenga”, assicura Calleri.