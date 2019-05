Albenga e la Gallinara, lo spettacolo di Dritti all’Isola: vincono Pizzetti e Gherardini

Albenga. Grande spettacolo nel mare di Albenga per Dritti all’Isola, manifestazione di nuoto in acque libere che si è svolta di fronte all’isola Gallinara.

Tutto è cominciato sabato, con la gara sui 2 km. Ben 195 gli atleti che hanno preso parte alla gara. A vincere è stata Alisia Tettamanzi, della Marina militare, che ha ottenuto il miglior tempo, davanti anche ai concorrenti maschi. Alle sue spalle, in campo femminile, Valeria Angelini, terza Alessandra Argento. Tra gli uomini, primo posto per Fabrizio Monti (Nuoto Valdinievole), che ha preceduto Matteo Marmentini e Ruben Cacciamani.

Domenica ad Albenga due le gare in programma, con anche una classifica speciale per la combinata. Ad aprire la mattinata la gara sui 3.5 km, che ha visto 129 atleti al traguardo. Primo posto per Lorenzo Caiazza, del Nuoto club Brebbia, che ha staccato di trentacinque secondi Marco Leone. Terza piazza per Ruben Cacciamani. In campo femminile ottima prestazione per Sofia Oliveri, seconda in classifica generale: con lei sul podio anche Sara Monari (quinta assoluta) e Amelia Celiberti.

A chiudere la giornata di gare nel mare di Albenga è stata poi la gara sui 5 km, regina della manifestazione. Al traguardo sono arrivati ben in 204, numeri davvero ragguardevoli. Il primo posto è andato a Samuel Pizzetti: l’atleta dei Nuotatori milanesi ha chiuso in 58’29”, vincendo la gara in volata sui diretti rivali. Alle sue spalle, nel raggio di otto secondi, sono giunti in cinque: secondo è stato Riccardo Chiarcos, terzo Alessandro Cuttaia. A seguire si sono sistemati Tommaso Sebastiano Gallesio, Igor Piovesan e Ludovico Romagnello. Nella top ten anche Paride Bencivenni, Giuseppe Bogani, Paolo Perotti e Daniele Savia.

La vittoria femminile è andata a Lara Gheradini, della Csr Granda: l’atleta classe 2000 ha chiuso in 1h 09′ 10”. Alle sue spalle secondo posto per Chiara Lorenzi, terzo per Daniela Giacchino. La classifica femminile prosegue con Beatrice Becchis, Maria Lina Perolari, Fulvia Guglieri, Roberta Pedemonte, Barbara Bonfante, Eleonora Fogliacco e Veronica Bianchi, prime dieci della gara di Albenga.

Quarantacinque atleti, infine, si sono classificati nella combinata, sommando le prestazioni nella 2 km e nella 5 km. Davide Angelo Angiulli è risultato vincitore, con lo stesso tempo di Bruno Orizio. Terzo Flavio Contin. La combinata femminile è andata a Eleonora Fogliacco, davanti a Cristina Garbini e Isabella Taccone.