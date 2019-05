Albenga, donna investita in via Patrioti: soccorsi mobilitati

Albenga. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo le 11, in pieno centro Albenga. È accaduto all’altezza della rotonda che collega via Patrioti e via Dalmazia.

La dinamica non è ancora chiara ma, stando a quanto riferito da alcuni testimoni, una donna sarebbe stata travolta da una macchina in corsa mentre attraversava la strada.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della croce bianca di Albenga, coadiuvati dal personale della polizia locale. I soccorsi sono ancora in atto.

Aggiornamenti in corso