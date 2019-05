Albenga, Distilo commenta il confronto di IVG.it: “Serata entusiasmante, abbiamo dimostrato chi siamo”

Albenga. “Lunedì sera al cinema Ambra abbiamo dimostrato che noi possiamo essere la vera alternativa. Di fatto siamo l’unica coalizione, completamente civica, che sta proponendo idee e progetti per Albenga”. Inizia così la riflessione del candidato sindaco Diego Distilo dopo il confronto tra candidati sindaco organizzato dalla redazione di IVG.it.

“Siamo sicuri che il 26 maggio la città darà voce al cambiamento affidandosi a persone che non sono ‘controllate’ da nessuno se non dall’amore e passione per la propria città” aggiunge il candidato che tornando a parlare del confronto dice: “E’ stata una serata molto entusiasmante, per me è un’opportunità bellissima poter essere candidato sindaco a 39 anni malgrado io possa vantarmi di averne passati ben 13 anni in amministrazione. Ho passato un terzo della mia vita in comune ad Albenga lavorando per il sociale, la viabilità e l’ambiente, una rarità trovare un giovane con più esperienza amministrativa di persone molto più grandi”.

“Ci tengo particolarmente inoltre a ribadire che durante la serata al pronunciamento di contrarietà sulla creazione di un Cie in città preso dall’emozione e dalla voglia di gridare l’amore per la mia città ho utilizzato un termine non corretto e non facente parte del mio modo di essere. Ovvero mai e poi mai avrei voluto proporre di ‘civilizzare’ nessuno ma bensì di ‘integrare'” conclude Diego Distilo.

Diego Distilo