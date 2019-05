Albenga. Stamattina, all’Auditorium San Carlo di Albenga, è avvenuta la presentazione dei progetti Eco-Schools e la cerimonia di consegna della Bandiera Verde Fee ai bambini della scuola d’infanzia San Clemente e ai ragazzi delle secondarie di primo grado via degli Orti.

È stato presentato il progetto “Cartamica – Ci vuole un albero”, che ha preso avvio dall’ascolto delle conversazioni spontanee dei bambini relative agli eventi meteorologici che hanno coinvolto la città di Albenga nell’ottobre 2018. L’attenzione e la curiosità dei bambini sono state catturate anche dalla caduta di alcuni alberi: da qui l’idea di sensibilizzar sull’importanza di tutelare e proteggere il patrimonio arboreo.

Presentato anche il progetto Eco-Schools 2018/2019, “Riciclare? Facile! Facciamo la differenza!”, per la sensibilizzazione al problema del riciclaggio e del rispetto dell’ambiente a cura della scuola secondaria di primo grado.

Scuola, amministrazione comunale, Asl, Sat, Cirfood, Istituto agrario Aicardi, ufficio circondariale marittimo di Loano Albenga hanno collaborato a questo progetto in piena sinergia. I bimbi hanno prodotto elaborati e disegni ed al termine del lavoro é stato prodotto un eco-codice contenente consigli e buone abitudini da diffondere anche all’esterno dell’ambiente scolastico per coinvolgere quante più persone possibili e informarle dell’importanza di adottare corrette procedure di conferimento e raccolta dei rifiuti.

“Abbiamo seminato bene e ora è il tempo della raccolta dei frutti di questo progetto che culmina con la consegna della consegna della Bandiera verde da parte della referente per la Liguria della Fee Albina Savastano”, hanno fatto sapere dalle scuole albenganesi.

“Abbiamo seminato una cultura nuova del rispetto dell’ambiente che i ragazzi porteranno avanti per una città migliore e più bella. Iniziato un percorso pensando al futuro , diventare più virtuosi per evitare che la situazione futuro sia sotto il profilo ambientale sia senza ritorno ed è importante che i protagonisti siano i ragazzi che in questo futuro vivranno”, hanno affermato l’assessore all’Ambiente Mariangelo Vio e il sindaco Giorgio Cangiano, che hanno portato i saluti di tutta l’amministrazione comunale.