Albenga, Confagricoltura incontra i quattro candidati sindaco

Albenga. Martedì 14 maggio alle ore 21,00 Confagricoltura Savona presso la sala riunioni della propria sede Albenga in via Gin Noberasco, ha organizzato un incontro con i candidati sindaci di Albenga per discutere delle problematiche agricole del territorio.

Dunque appuntamento con Riccardo Tomatis, Gero Calleri, Diego Distilo e Fausto Icardo.

Il presidente, Luca De Michelis, ha dichiarato: “E’ un’importante occasione per Confagricoltura per conoscere i candidati sindaci e soprattutto le loro idee sul comparto a noi caro”.

“Partecipate numerosi e fate partecipare chi vorrà essere presente” conclude.