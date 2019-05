Albenga, Caviglia (Calleri Sindaco) replica a Distilo: “Nostra vera lista civica, la smetta con polemiche sterili”

Albenga. “Trovo le parole del candidato sindaco Distilo totalmente fuori luogo e decisamente strumentali”. Esordisce così Antonio Caviglia, coordinatore della lista civica Calleri Sindaco, in risposta al candidato sindaco Diego Distilo.

“Mi spiace, – ha proseguito Caviglia, – che si sia risentito delle mie parole, che forse ha ascoltato male, non ha capito bene o frainteso: ho semplicemente affermato che la nostra lista ‘Calleri Sindaco’ è una vera lista civica, a differenza della sinistra che nasconde il simbolo del PD”.

“Noi non appoggiamo un partito, ma un uomo: Gerolamo Calleri, che ha progetti e programmi per cambiare Albenga così come ognuno dei candidati appartenenti alla lista. Anziché attaccare la nostra lista civica per fare l’avvocato difensore di Tomatis, pensi alla sua campagna elettorale. Siamo alleati dei partiti, e ne siamo orgogliosi, per un collegamento diretto a chi ben governa i territori e il Paese”.

“Lui asserisce che la gente sia stufa dei partiti e della politica, io invece credo che sia altrettanto stufa di persone che salgono e scendono dai partiti come se fosse un autobus, in base al loro andamento del momento. Troppo facile stare con i partiti quando fa comodo, per poi provare a rifarsi una verginità civica a proprio piacimento””, ha concluso Caviglia.