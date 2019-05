Albenga, Calleri: “Per un rilancio della città, meno tasse e meno burocrazia”

Albenga. “Tartassare gli albenganesi non rientra nei nostri obiettivi. Avere casse comunali in ordine serve a poco se l’economia della città è in sofferenza, ci sono pochi servizi e i cittadini fanno fatica a quadrare i conti o hanno difficoltà ad arrivare a fine mese per le troppe tasse. Ecco perché serve un cambio di rotta, che cominci dalla riduzione delle tasse comunali e arrivi fino allo snellimento delle pratiche burocratiche”. Ad affermarlo è Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio, sostenuto dalle liste Lega, lista civica Calleri Sindaco, Albenga Vince.

“Nel nostro programma è prevista una drastica revisione del regolamento Tari, affinché si possa ottenere l’applicazione di nuove tariffe che vadano a premiare i comportamenti virtuosi. L’ottica è ‘chi più inquina, più paga’, nel rispetto della meritocrazia”, prosegue Calleri. “Prevediamo inoltre agevolazioni fiscali sulla tassa dei rifiuti da destinare a nuove aziende che investiranno ad Albenga creando nuovi posti di lavoro e per le attività che effettueranno politiche contro gli sprechi: chi sceglie la nostra Città per investire e creare occupazione, deve essere incentivato”.

“Inoltre, per dare una risposta concreta a esigenze sollevate da molti cittadini, intendiamo rivedere in maniera sostanziale il regolamento commercio-pubblicità-attività rumorose e sel suolo pubblico, attraverso uno snellimento degli adempimenti burocratici a favore delle imprese. E poi, un impegno concreto: aboliremo la tassa sulle tende delle attività commerciali e sulla proiezione della loro ombra, un balzello superato che va cancellato”, conclude il candidato sindaco Gerolamo Calleri.