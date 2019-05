Albenga, arriva la firma: la multinazionale Engie gestirà l’illuminazione pubblica per 15 anni

Albenga. Engie Italia, player dell’energia e dei servizi guidata dall’obiettivo di essere leader nella transizione a zero emissioni di CO2, ha firmato un contratto con il Comune di Albenga di 15 anni per il potenziamento della rete di pubblica illuminazione.

L’azienda riqualificherà l’impianto di illuminazione pubblica attraverso interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e installazione di soluzioni in un’ottica Smart City, che avranno il risultato di ridurre il consumo di energia e l’inquinamento luminoso e di incrementare la sicurezza nelle strade.

Il contratto rappresenta perfettamente l’esperienza di Engie nell’illuminazione pubblica per le città: ammodernamento delle attrezzature e sviluppo di nuovi servizi, con conseguente risparmio economico e di energia per il territorio.

“Albenga è il primo Comune della Provincia di Savona che è riuscito a raggiungere questo importantissimo obiettivo. I vantaggi derivanti da questa scelta innovativa e virtuosa saranno infatti molteplici e rilevanti sia da un punto di vista economico che ambientale che della sicurezza”, hanno dichiarato il sindaco Giorgio Cangiano ed il consigliere con delega alla Pubblica Illuminazione Manlio Boscaglia.

“Vi sarà un netto miglioramento dell’illuminazione con l’installazione in tutta la città di nuovi corpi illuminanti a led con la sostituzione dei vecchi pali ed il posizionamento di circa 600 corpi illuminanti in vie, soprattutto delle frazioni, che erano privi di pubblica illuminazione. Ci sarà contemporaneamente un notevole risparmio economico essendo gli impianti a Led a basso consumo ma a maggior resa e una fondamentale riduzione dell’impatto da un punto di vista ambientale”.

“Vi sarà un significativo impatto sulla sicurezza sia per il miglioramento dell’illuminazione sia per il posizionamento di 100 nuove telecamere di videosorveglianza. Verranno, inoltre, illuminati in modo particolare i principali monumenti della città (Centro Storico e Pontelungo) ed il Ponte Viveri”, hanno concluso.

“Siamo orgogliosi di supportare realtà virtuose quali la Provincia di Savona e il Comune di Albenga in questo percorso a favore dell’ambiente e soprattutto dei cittadini – ha affermato Daniele Bellotto, direttore Area Nord – Ovest di Engie Italia. – Si tratta di un percorso che concretizza la strategia di Engie, condivisa a livello globale, e che ci vede al fianco di territori e imprese per favorire la transizione a zero emissioni di CO2”.

“La nuova illuminazione pubblica permetterà al Comune di Albenga un risparmio energetico dell’80 per cento, pari a 652 tonnellate evitate ogni anno all’ambiente, ovvero 560 vetture circolanti in meno. Insieme al Comune vogliamo assicurare ai cittadini una migliore qualità della vita, possibile anche grazie alla maggiore sicurezza garantita dalla nuova illuminazione nelle strade”.

Engie investirà più di 5 milioni di euro per la sostituzione degli apparecchi tradizionali con quelli a Led, si occuperà dell’adeguamento normativo degli impianti elettrici e delle sorgenti luminose, della sostituzione dei quadri elettrici esistenti, dell’aggiunta di nuovi pali e nuove sorgenti luminose in aree poco illuminate e dell’implementazione di servizi Smart City.

Non solo efficientamento energetico e rispetto dell’ambiente, Engie “offrirà il proprio contributo anche nell’ottica di adeguamento ed evoluzione tecnologica del Comune verso il concetto di Smart City: installazione di servizi smart, mplementazione del sistema di videosorveglianza cittadina con 50 nuove telecamere e installazione di 50 pali intelligenti di tipo shuffle integrati con telecamera wi-fi, diffusione audio e ricarica per dispositivi smartphone”.

“Questo accordo con il Comune di Albenga accresce ulteriormente la presenza di Engie sul territorio nazionale. Sono a oggi circa 300 i Comuni per i quali Engie Italia è impegnata quotidianamente in progetti di efficienza energetica e sostenibilità. Il Comune di Albenga può, dunque, contare sull’esperienza di Engie che, ad oggi, in Italia, ha efficientato oltre 10mila edifici e gestisce più di 450milapunti luce”, hanno fatto sapere dalla società.