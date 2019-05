Albenga, arrestato per furto e droga viola il divieto di dimora: rintracciato e condotto in carcere

Albenga. Un marocchino di 34 anni Mar Bouslhane, già conosciuto dalla polizia locale albenganese per due incendi provocati per ritorsione verso una denuncia appena subita proprio dagli agenti ingauni, è stato rintracciato e arrestato, condotto presso la Casa circondariale di Imperia. Il trentaquattrenne nordafricano era stato arrestato nella notte tra il 22 e 23 apriele scorso dai carabinieri di Albenga per il furto di una bici, per detenzione di tre grammi di cocaina ed un coltello.

Il giudice Felisatti, dopo l’arresto del 34enne effettuato dai militari, aveva disposto il divieto di dimora nella Provincia di Savona. Il nordafricano (in attesa del processo, considerato che nella direttissima il legale aveva chiesto i termini a difesa), incurante della misura inflitta dal giudice, è stato monitorato dalla polizia municipale albenganese e segnalato per la sua assidua presenza in luoghi di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, in palese violazione al divieto imposto dall’Autorità Giudiziaria: in relazione agli accertamenti svolti dalla polizia locale, il giudice ne ha disposto l’arresto e la misura cautelare in carcere.

Per il furto e il possesso della droga sarebbe stato processato il prossimo 13 maggio presso il Tribunale di Savona.

Il nordafricano è stato rintracciato presso il “suo dormitorio”, nascosto tra le canne lungo la ferrovia di via don Lasagna ad Albenga, in seguito condotto in carcere dalla polizia locale di Albenga.