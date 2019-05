Albenga, aperitivo di beneficenza targato Leo Club: raccolti 3.600 euro in favore di Adso

Albenga. Divertimento, amicizia e solidarietà. Sono questi gli elementi chiave dell’aperitivo di beneficenza organizzato dai ragazzi del Leo Club Albenga sabato scorso (4 maggio), in favore di Adso e dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’evento si è tenuto nella centralissima piazza San Michele, in centro storico, gremita a festa per l’occasione, con un duplice obiettivo: raccogliere fondi per i ragazzi dell’Adso (Associazione Down Savona Onlus) per permetter loro di poter partecipare alle Special Olympics (si terranno a Arezzo dal 31 maggio al 2 giugno), e per acquistare una Quadristazione per la riabilitazione disabili per l’Unità Spinale Unipolare di Santa Corona.

L’affluenza è stata più che sorprendente, soprattutto tra i ragazzi di Albenga, a voler sottolineare come entrambe le tematiche stiano a cuore anche alla cittadinanza più giovane della “Città delle Torri” e il grande spirito collaborativo che ha reso l’evento, denominato “L’aperitivo da Leoni”, un successo sia a livello organizzativo che a livello di numeri.

“Voglio ringraziare innanzitutto i ragazzi del Leo Club Albenga che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento con così tanta partecipazione e voglia di mettersi in gioco, la famiglia Costa per averci concesso i locali presso cui organizzare l’aperitivo, ma i miei e i nostri ringraziamenti vanno anche a tutte le attività commerciali che ci hanno aiutato donando cibo, bevande e finanziando anche direttamente il progetto”, ha dichiarato il presidente del Leo Club Albenga Luca Salomone.

“A livello di numeri siamo riusciti a raccogliere all’incirca 3.600 euro che verranno integrati di 900 euro da parte del club: 500 euro saranno destinati al finanziamento del progetto in collaborazione con l’Unità Spinale Unipolare di Santa Corona e gli altri 4mila saranno donati ad Adso. Per questo io e il Leo Club Albenga teniamo tantissimo a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all’Aperitivo da Leoni sperando che oltre alla beneficenza sia stato un evento divertente e che abbia unito la comunità giovanile ingauna per permettere a questi ragazzi di togliersi altre grandi soddisfazione come in passato alle Special Olympics”, ha concluso.